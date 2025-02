C à vous du 19 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron souhaite contrer le dialogue russo-américain. On en parle avec Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l’Institut Montaigne et Nicolas Tenzer, géopolitologue, enseignant à Sciences Po dans C à vous

🔵 JO d’hiver 2030 : Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses en 1992, est officiellement intronisé président



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Julien Courbet pour l’émission « Arnaques » diffusée le 22 février à 21h10 sur M6

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adrien Ferrand, chef propriétaire du restaurant Eels à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Pierre Lapointe nous présente son album « Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé » et interprétera en live « Toutes tes idoles », et Clémentine Célarié pour la série « Mémoire vive » diffusée le 25 février à 21h10 sur M6

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 19 février 2025 à 19h sur France 5.