Ici Tout Commence spoiler : Teyssier sous le choc face à Marc qui... (vidéo épisode du 24 février)

Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’entre Emmanuel et Marc, rien ne va plus dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, depuis que Teyssier a accepté d’embaucher Cléo, Marc s’oppose systématiquement au directeur de l’institut… Et dans quelques jours, Marc Leroy va aller vraiment très loin !











Alors qu’il sait que Léonard et Maya se sont disputés, Emmanuel exige que Léo fasse le service lors de l’évènement organisé par Angèle Lisetti. Il accepte à contre-coeur, le chef Teyssier ne lui laissant pas vraiment le choix…

Marc Leroy prend ce choix comme une ultime provocation pour s’attaquer à Maya. Emmanuel tente d’expliquer à Marc que c’est pour tester le professionnalisme de Maya, il appelle ça de la pédagogie. Mais le chef Leroy est hors de lui et va jusqu’à traiter Emmanuel de minable ! Quand Marc sort de son bureau, Emmanuel est sous le choc… Leur amitié semble désormais bien loin…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1118 du 24 février 2025, Marc insulte Emmanuel

