C dans l’air du 14 février 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 14 février 2025 : le sommaire

⬛ États-Unis – Europe : la fin d’une alliance vieille de 80 ans ?

La récente discussion a pris tout le monde de court. À la suite d’un appel téléphonique mercredi, Vladimir Poutine a invité Donald Trump à Moscou pour évoquer les conditions d’un cessez-le-feu en Ukraine. La Russie exige la reddition de Kiev, l’abandon de son adhésion à l’OTAN et le contrôle des territoires actuellement occupés. C’est la première fois depuis le début du conflit qu’une délégation officielle de négociateurs américains est attendue dans la capitale russe. Une situation qui semble donner raison à Donald Trump, qui avait promis durant sa campagne de mettre un terme à cette guerre qu’il jugeait « ridicule ».



L’inquiétude grandit parmi les dirigeants occidentaux, à l’image d’Emmanuel Macron, qui redoute un accord de paix synonyme de capitulation pour l’Ukraine. « La question est de savoir si Vladimir Poutine est sincèrement prêt à un cessez-le-feu sur ces bases-là », s’est interrogé le président français. De son côté, Volodymyr Zelensky craint une mise à l’écart de l’Union européenne dans ces négociations : « Tout le monde comprend le format probable : les États-Unis, l’Ukraine et la Russie. Mais où est l’Europe ? », a-t-il déploré. Présent à la Conférence de Munich sur la sécurité, où la Russie brille par son absence, le président ukrainien tente de rallier du soutien.

Si le président polonais Donald Tusk appelle à l’unité européenne, tous les dirigeants du continent ne partagent pas cet avis. Viktor Orban, en Hongrie, s’aligne ouvertement sur Moscou, dénonçant la position de Bruxelles qui consiste selon lui à « soutenir le massacre aussi longtemps que nécessaire ». De son côté, l’Italie, où Giorgia Meloni affiche sa proximité avec Elon Musk, reste pour l’instant silencieuse.

L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ajoute une pression supplémentaire sur l’Europe, notamment sur la question de la défense. L’ancien président américain exige une augmentation du budget militaire des pays de l’OTAN, le faisant passer de 2 % à 5 % du PIB. « Ils devraient être à 5 %, pas 2 % (…) Ils peuvent tous se le permettre », déclarait-il en janvier depuis son fief de Mar-a-Lago. Or, bien que les États membres de l’Alliance se soient engagés en 2014 à consacrer 2 % de leur PIB à la défense, seuls 23 sur 32 respectent cette promesse.

Un autre sujet de tension entre l’OTAN et la Russie concerne la sécurité des câbles sous-marins, qui assurent 99 % du trafic internet mondial. Depuis le début de la guerre, ces infrastructures stratégiques sont régulièrement la cible de sabotages. En septembre dernier, un navire scientifique russe, suspecté d’espionnage, a été repéré au large de la Normandie avant d’être escorté par la Marine française. Plus récemment, plusieurs câbles ont été endommagés en mer Baltique, incitant l’OTAN à renforcer sa présence militaire dans la région. Face à ces menaces, l’UE envisage des sanctions contre les navires russes soupçonnés d’être impliqués, bien que prouver ces actes de sabotage reste complexe. Pour se prémunir, l’OTAN investit dans de nouvelles technologies, notamment à travers un contrat avec la société française Elwave, spécialisée dans la surveillance sous-marine.

Dans ce contexte, plusieurs questions restent en suspens : quel rôle l’Union européenne pourra-t-elle jouer dans ces négociations de paix entre Washington et Moscou ? La menace de Donald Trump de se retirer de l’OTAN est-elle réelle ? Et comment les pays de l’Alliance se préparent-ils à protéger leurs infrastructures numériques sous-marines ?

