Suppression de C8 : Hanouna absent au Conseil d’Etat, le rejet des recours demandé !

Ce vendredi 14 février 2025, le Conseil d’État a tenu une audience cruciale concernant l’avenir des chaîne C8 et NRJ 12, suite à la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de ne pas renouveler leurs licences de diffusion sur la TNT. Cette décision, annoncée en juillet 2024, impose à C8 de cesser d’émettre d’ici la fin du mois, une mesure que les chaînes contestent vigoureusement devant la plus haute juridiction administrative française.











Lors de cette audience, le rapporteur public, Florian Roussel, a recommandé le rejet des recours déposés par C8 et NRJ 12, soutenant ainsi la position de l’Arcom. Le rapporteur public joue un rôle essentiel en éclairant la formation de jugement par ses conclusions indépendantes sur les questions soulevées par l’affaire.

Fait notable, Cyril Hanouna, animateur emblématique de C8, était absent de l’audience, préférant assurer son émission sur Europe 1. Cette absence a été remarquée, compte tenu de son rôle central sur la chaîne et de l’impact potentiel de la décision sur ses programmes. Pascale de la Tour du Pin, William Leymergie, Jordan de Luxe, et de nombreux chroniqueurs de « Touche pas à mon poste » étaient présents.

La décision finale du Conseil d’État est attendue la semaine prochaine. Si le rejet des recours est confirmé, C8 et NRJ 12 devront cesser d’émettre sur la TNT à la fin du mois, marquant ainsi une transformation significative du paysage audiovisuel français.



