Ça commence aujourd’hui du 25 février 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 25 février 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme tous les jours sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui le numéro inédit a pour thème « Leur incroyable histoire avec leur chien ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 février 2025 à 13h55 « Leur incroyable histoire avec leur chien » (inédit)

Jules et Louis, jumeaux atteints de rétinite pigmentaire, perdent progressivement la vue. Leur stage dans une école de chiens-guides a été une véritable révélation. Depuis avril 2024, deux labradors partagent leur quotidien et transforment leur vie au jour le jour !

Et à 15h05 : « Ados, ils sont devenus parents » (rediffusion)

Entre surprise et émerveillement, les invités de Faustine Bollaert partagent leur expérience d’une parentalité précoce. Encore adolescents ou à peine adultes, ils sont devenus parents très jeunes. Qu’il s’agisse d’une grossesse inattendue ou désirée, Anaïs, Léna et Laureline ont accueilli un enfant à 16, 15 et 13 ans. Elles nous confient leur parcours, leurs émotions d’hier et d’aujourd’hui.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 février 2025

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.