« Meurtre, richesse et décadence » : votre téléfilm inédit ce 25 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre, richesse et décadence » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 25 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Meurtre, richesse et décadence ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Meurtre, richesse et décadence » : l’histoire, le casting

Cassie Randolf vient d’être embauchée comme assistante de direction dans un prestigieux country club. Très vite, elle découvre des anomalies dans la gestion financière de l’établissement, éveillant sa curiosité. Mais une autre affaire trouble l’esprit de Cassie : la mystérieuse disparition de Lisa Harkin, son prédécesseure. Officiellement licenciée, son départ semble pourtant entouré de zones d’ombre, et Cassie n’est pas la seule à en douter. Plusieurs employés craignent qu’il ne soit arrivé quelque chose de plus grave. D’autant que le comportement énigmatique de Frank, le président du club, ne fait qu’alimenter leurs inquiétudes.



Publicité





Avec : Alex Mitchell (Cassie Randolf), Adam Harper (Frank Sanders), Kyle Findley (Jamie Foster), Layla Cushman (Ava Worth)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Croqueuses d’héritages ».

« Croqueuses d’héritages » : l’histoire et le casting

Veuf dévoué, Tim Lasky élève seul ses filles, Annabelle et Gabriella, deux jumelles de bientôt 17 ans qui jouent dans l’équipe de football qu’il entraîne. Bientôt, elles quitteront l’État pour poursuivre leurs études, laissant leur père face à une solitude grandissante. Déterminées à lui offrir une seconde chance en amour, elles publient une annonce sur un site de rencontres. C’est ainsi que Bethany tombe sur le profil, convaincue qu’il serait parfait pour sa mère, Caroline. Mais derrière cette rencontre en apparence innocente, se cachent deux prédatrices ayant déjà choisi leur prochaine victime…

Avec : Tara Spencer-Nairn (Caroline), Julia Lalonde (Gabriella), Hannah Vandenbygaart (Annabelle), Randy Thomas (Tim)