Danse avec les Stars du 14 février : le prime 2 ce soir sur TF1, qui va danser ? (VIDÉO)

Danse avec les Stars du 14 février 2025, le prime 2 – Après avoir vu danser les six premiers couples vendredi dernier lors du premier prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars », place à une seconde soirée ce soir et l’autre moitié des célébrités.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, le programme du prime 2

Après Florent Manaudou et Elsa Bois, Adil Rami et Ana Riera, Lénie Vacher et Jordan Mouillerac, Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil, Julie Zenatti et Adrien Caby, et Nelson Monfort et Calisson Goasdoué, ce vendredi soir vous allez découvrir la seconde partie du casting de la saison 14.

Ève Gilles et Nino Musa, Sophie Davant et Nico Archambault, Mayane et Christophe Licata, Claude Dartois et Katrina Patchett, Frank Lebœuf et Candice Pascal, ainsi que Jungeli et Inès Vandamme faire leur entrée en compétition !



A l’issue de cette soirée, on connaitra le classement qui comptera pour moitié avec le prime 3, qui verra l’élimination d’un premier couple. Rappelons que la semaine dernière, c’est Lénie Vacher qui a pris la première place du classement, suivie par Florent Manaudou et Adil Rami.

Danse avec les Stars du 14 février 2025, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette seconde soirée de Danse avec les Stars saison 14.

