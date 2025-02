« Les Victoires de la Musique 2025 » : tous les nommés, le palmarès complet ce soir sur France 2 (14 février)

Publicité





Les « Victoires de la Musique 2025 » c’est ce soir, vendredi 14 février 2024, sur France 2 et France Inter. Cette 40ème édition sera présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud en direct de la Seine Musicale de Paris. Une soirée événement incontournable qui mettra à l’honneur quatre décennies de passion, de créativité et de musique !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Victoires de la musique 2025 » : les nommés

Artiste féminine

– Clara Luciani

– Zaho de Sagazan

– Santa

– Yseult

Artiste masculin

– Gims

– Justice

– Philippe Katerine

– Tiakola



Révélation féminine

– Solann

– Styleto

– Yoa

Révélation masculine

– Pierre Garnier

– Lucky Love

– Aliocha Schneider

Révélation scène

– Aliocha Schneider

– Solann

– Yoa

Album de l’année

– « BDLM » de Tiakola

– « Hyperdrama » de Justice

– « L’Impermanence » d’Alain Chamfort

– « Mon sang » de Clara Luciani

– « Recommence-moi » de Santa

Chanson originale

– « Ceux qu’on était » de Pierre Garnier

– « Ensemble » d’Aliocha Schneider

– « Recommence-moi » de Santa

– « Rome » de Solann

– « Tout pour moi » de Clara Luciani

Concert de l’année

– Shay – Acte III

– Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques d’été

– Zaho de Sagazan – La Symphonie des éclairs

– Santa

Création audiovisuelle

– « DJ Mehdi : Made in France » – Réalisé par Thibaut de Longeville

– « La grâce » d’Alain Chamfort – Réalisé par François Goetghebeur

– « Neverender » de Justice – Réalisé par Armand Béraud, Masanobu Hiraoka & Kota Iguchi

Cette année, la Victoire d’honneur sera décernée à Eddy Mitchell pour l’ensemble de sa carrière. La cérémonie sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter.

Place à la grande soirée des « Victoires de la Musique 2025 » ce soir dès 21h10 en direct sur France 2, France Inter et France.TV