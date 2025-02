Demain Nous Appartient du 12 février : Bart confronte Viviane (résumé + vidéo épisode 188 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1878 de DNA – Bart confronte Viviane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, il a reçu un message de menaces suite à son embauche ! Bart exige des explications.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 12 février 2025 – résumé de l’épisode 1878

Bart a convoqué Audrey et Viviane en urgence au Spoon. Le patron du restaurant a découvert un message inquiétant dans son carnet et exige des explications de la part des Roussel. Il semble que quelqu’un ait voulu l’alerter au sujet de Viviane. Face à la situation, celle-ci décide de tout révéler à Bart : le meurtre de son mari, son passage en prison, son passé trouble et les menaces qu’elle continue de recevoir. Mais alors qu’elles pensaient Eric Roussel coupable, Viviane et Audrey doivent se rendre à l’évidence : le corbeau est toujours en liberté. Et surprise : Bart accepte quand même d’embaucher Viviane si son essai se passe bien !

Pendant ce temps, Éric prend enfin la décision d’affronter Viviane. De son côté, Victor apprend que son fils entretient une relation avec quelqu’un. Quant à Gloria, elle n’a pas d’autre option que de se rendre chez Adam.



VIDÉO Demain nous appartient du 12 février – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.