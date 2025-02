Plus Belle La Vie du 12 février 2025 : Jean-Paul pousse Darius à déraper (résumé + extrait vidéo épisode 267 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 267 de PBLV – Jean-Paul va finalement changer de stratégie avec Darius Kassian cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va se rapprocher de Kassian pour mieux le comprendre et le piéger…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 février 2025 – résumé de l’épisode 267

Jean-Paul se trouve sur une fausse scène de crime avec Darius. Il joue le jeu à fond et parvient même à bluffer son adversaire… Mais en réalité, il est seul dans son salon. Il a passé la nuit entière à jouer. Au matin, Patrick le surprend et n’en revient pas. Pour lui, Jean-Paul perd complètement pied ! Une dispute éclate, réveillant Léa, qui leur demande de baisser d’un ton. Elle trouve ce jeu atroce, ce à quoi Jean-Paul rétorque avec un sourire amer : « Bienvenue dans la tête de Kassian. »

Au commissariat, Samuel apporte une découverte intéressante à Jean-Paul : le couteau retrouvé dans la voiture volée a été acheté en ligne sous une fausse identité. Mais Jean-Paul est ailleurs… Après avoir passé la nuit à jouer à tous les jeux de Kassian, il est persuadé que ce dernier est impliqué. Il demande à Samuel de l’aider à analyser les éléments qu’il a relevés.



Publicité





Samuel retrouve Jean-Paul et valide son intuition : Kassian est un véritable psychopathe. Son obsession pour le crime parfait est inquiétante, et aucun commentaire négatif ne figure sur son jeu – sans doute parce qu’il les filtre soigneusement. Jean-Paul veut exploiter ces informations pour le pousser à commettre une erreur. Il envoie un message à Léa pour lui dire qu’il a un contretemps.

Jean-Paul se retrouve chez Kassian. Il interroge sa mère : que ressent-elle en sachant qu’elle est devenue la victime du jeu de son propre fils ? Darius répond à sa place, mais Jean-Paul continue : il a terminé tous les jeux de Kassian et en a tiré une conclusion. Darius, habituellement sûr de lui, semble troublé. Sa mère, elle, est bouleversée. Avec un regard perçant, Jean-Paul lui lance qu’il n’a pas l’étoffe d’un véritable génie du crime. Et c’est rassurant. Puis il s’en va. Kassian est furieux. Sa mère tente de le rassurer, mais Darius, lui, serre violemment son poignet et la corrige d’un ton glacial : il n’est pas doué, il est le meilleur !

À la résidence, une panne de machine à laver retient Mirta, qui attend l’agent de maintenance. À sa grande surprise, c’est Robert qui arrive en prétendant être l’homme de la situation. Lorsqu’il tente de l’embrasser, elle le repousse aussitôt, lui lançant un regard sévère : « Pas ici ! » Plus tard, Mirta et Robert finissent par se laisser distraire… jusqu’à l’arrivée inopinée de Luna, qui les interrompt. Mirta, gênée, lui présente Robert, mais ce dernier préfère prendre la fuite. Luna taquine Mirta sur le fait d’avoir engagé son propre compagnon. Mirta proteste : c’est Robert qui a postulé sans même lui en parler, et elle doute sérieusement que ce soit une bonne idée.

De son côté, Thomas comptait sur Éric pour la soirée de la Saint-Valentin, mais ce dernier a totalement oublié. Frustré, Thomas veut se divertir et annonce que la fête commencera dès vendredi au Mistral. Éric, embarrassé, promet d’essayer de passer. Puis, dans un retournement inattendu, il lui demande d’être son témoin pour son mariage avec Bahram. Stupéfait, Thomas comprend vite : c’est un mariage blanc. Il tente de le dissuader, lui rappelant les risques. Mais Éric lui confie que Bahram risque la peine de mort dans son pays. Face à cette révélation, Thomas accepte finalement d’être son témoin.

Au cabinet médical, Ulysse vient voir Léa. Il lui avoue regretter leur éloignement après lui avoir révélé ses sentiments. Leur complicité lui manque, et il n’oublie pas qu’elle lui a sauvé la vie. Troublée, Léa ne comprend pas pourquoi il lui dit cela maintenant. Ulysse, énigmatique, lui répond qu’elle a toujours eu la force de sauver les autres… et qu’elle saura aussi se sauver elle-même. Touchée, elle lui propose de l’accompagner sur son chemin du retour.

Au cabinet, Gabriel, de mauvaise humeur, s’en prend à Jennifer, lui imposant des heures supplémentaires le soir de la Saint-Valentin. Elle proteste, mais il reste inflexible. C’est alors qu’Armand Billard débarque, blessé. Gabriel refuse de le soigner et le renvoie aux urgences. Choquée, Jennifer insiste, et Gabriel finit par céder, non sans citer le Serment d’Hippocrate. Armand, intrigué, comprend vite que Gabriel pense qu’il a eu une liaison avec Thomas. Mais il jure que rien ne s’est jamais passé. Gabriel, impassible, lui avoue qu’ils divorcent. Armand, pris au dépourvu, n’en savait rien.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un grand retour, une disparition, les résumés jusqu’au 28 février 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 12 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.