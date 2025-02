Demain Nous Appartient du 6 février : Damien découvre le passé d’Audrey (résumé + vidéo épisode 1874 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1874 de DNA – Damien va confronter Audrey ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et pour cause, elle refuse toujours de lui dire la vérité !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 6 février 2025 – résumé de l’épisode 1874

Mauvaise ambiance ce matin chez les Roussel. Damien et Audrey sont en froid, ce qui n’échappe pas à Jordan, Jack et Lizzie. Ils préfèrent partir en cours… De son côté, Damien confronte Audrey : il veut savoir ce qu’elle lui cache et pourquoi elle a fait croire que ses parents étaient morts alors que sa mère est bien en vie ! Mais Audrey refuse toujours de lui dire la vérité et lui reproche de l’avoir suivie…

Plus tard, Damien est bouleversé en apprenant le passé d’Audrey. De son côté, Chloé redoute qu’Alex ait rechuté dans l’alcool. Pendant ce temps, Nordine avertit Roxane au sujet de ses méthodes.



VIDÉO Demain nous appartient du 6 février – extrait de l’épisode

