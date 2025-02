Plus Belle La Vie du 6 février 2025 : Jean-Paul ment face à Ulysse (résumé + extrait vidéo épisode 263 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 6 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 263 de PBLV – La police continue son enquête sur Darius Kassian cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais mauvaise surprise pour Jean-Paul : c'est Ulysse Kepler qui assure sa défense !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 février 2025 – résumé de l’épisode 263

Patrick raccroche après avoir parlé à la propriétaire du véhicule. Bouleversée, elle affirme que les objets retrouvés dans son coffre ne lui appartiennent pas. Pendant ce temps, Charlotte ne découvre aucun indice compromettant : tout a été méticuleusement nettoyé. Face à ces éléments, Patrick ordonne une perquisition chez Kassian. Sur place, Jean-Paul et Samuel sont accueillis par une femme : la mère de Darius Kassian, avec qui il vit.

Chez Kassian, Samuel et Jean-Paul font une découverte troublante : des fiches et des livres sur les tueurs en série tapissent les murs. Tout semble trop impeccablement rangé, éveillant leurs soupçons.



Pendant ce temps, Patrick rencontre la juge. Elle le questionne sur l’implication d’Idriss et sur ses méthodes. Patrick, soucieux de ne pas évoquer Morgane, assure que la situation est sous contrôle. Mais la juge insiste : elle veut comprendre le rôle de Morgane et ses pratiques. Après le départ de la juge, Patrick joue avec Morgane en lui demandant de rassembler ses affaires. Elle pense être sanctionnée, mais il finit par lui révéler qu’aucune mesure ne sera prise contre elle.

De son côté, Elsa Morel se rend au cabinet de Léa pour la remercier. Mais Léa remarque qu’Elsa se gratte. En examinant une plaque apparue la veille, elle découvre aussi des bleus sur son dos. Interrogée, Elsa ignore leur origine mais affirme croire en l’innocence de Darius Kassian.

Idriss, contre toute attente, rend visite à Morgane. Il annonce qu’il ne part pas et qu’il débutera au commissariat dans quinze jours. Morgane est sous le choc.

Pendant l’interrogatoire, Samuel questionne Darius sur son intérêt pour les tueurs en série. Darius explique être créateur d’un jeu d’enquête et que les portraits affichés chez lui sont des criminels fictifs générés par intelligence artificielle. Passionné par les polars, il affirme que tout cela est lié à son travail. Jean-Paul, sceptique, se heurte à son attitude défensive. Lorsque Samuel l’interroge sur un couteau retrouvé, Darius réplique : c’est l’arme du crime de son premier jeu.

Charlotte informe Jean-Paul qu’aucun élément concret ne relie Kassian à Elsa Morel. À ce moment, Ulysse Kepler, l’avocat de Darius, fait son apparition. Il met la pression sur Jean-Paul, exigeant des preuves tangibles. Il l’interroge sur les circonstances de l’ouverture du coffre. Jean-Paul affirme qu’il était avec Charlotte… Mais lorsque l’avocat se tourne vers elle pour confirmer, Charlotte paraît troublée.

Sur la place, Kilian interpelle Aya, visiblement effrayée. Inquiet, il s’interroge sur sa réaction. Aya, perdue dans ses pensées, minimise la situation, mais Kilian insiste : ce n’est pas normal d’être aussi paniquée. Il lui suggère de se faire aider, ce qu’elle refuse catégoriquement, lui demandant de ne pas s’en mêler et de la laisser tranquille.

Plus tard, Aya revient vers Kilian pour s’excuser. Elle admet qu’il ne méritait pas sa réaction. Touché mais lucide, Kilian confie qu’il comprend sa colère contre lui, même si cela lui fait mal. Cependant, il perçoit surtout la détresse d’Aya. Cette dernière avoue être traumatisée et culpabilise de ne pas réussir à tourner la page. Kilian tente de la rassurer : elle n’a rien à se reprocher. Aya, pourtant, regrette de ne pas avoir su se défendre.

Kilian surprend Aya en lui proposant une séance de self-défense. D’abord sceptique, elle estime que ce n’est pas fait pour elle. Kilian insiste : elle devrait au moins essayer.

