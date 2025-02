Enquête Exclusive du 16 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 16 février 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Cap-Vert : menace sur l’archipel ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 16 février 2025 : votre émission en résumé

Le simple nom du Cap-Vert évoque l’évasion. Situé à 500 kilomètres à l’ouest du Sénégal, cet archipel aux plages infinies, aux montagnes imposantes et aux villages colorés séduit de plus en plus les amateurs de voyages sur Instagram. Composé de dix îles à la croisée de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique, il attire investisseurs et touristes. Ancienne colonie portugaise devenue indépendante en 1975, le pays s’est transformé en un eldorado où le tourisme constitue désormais la principale ressource économique, représentant 25 % du PIB. Chaque année, environ 900 000 visiteurs y séjournent, et ce chiffre pourrait tripler d’ici cinq ans. Grâce à cette activité florissante, le Cap-Vert est aujourd’hui le pays le plus riche d’Afrique de l’Ouest.

Mais derrière cette carte postale idyllique se cache une réalité plus sombre. La plupart des visiteurs optent pour des séjours en hôtels tout compris, dotés d’immenses piscines, un luxe paradoxal dans un pays où l’eau se fait rare. Il n’a plu que quelques jours en sept ans, plongeant l’archipel dans une sécheresse dramatique. Tandis que les habitants peinent à accéder à l’eau courante, ils dénoncent une industrie touristique qu’ils ne contrôlent pas et qui menace leur environnement. Malgré l’essor économique du secteur, la population en profite peu : 35 % des Cap-Verdiens vivent encore sous le seuil de pauvreté.



En première ligne face aux effets du réchauffement climatique, ce joyau de biodiversité vacille. Plus que jamais, le Cap-Vert est en danger.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.