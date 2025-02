Rugby Top 14 : suivre le match Clermont / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Clermont / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite et fin de la 16ème journée de la saison de Top 14 ce dimanche, l’ASM Clermont reçoit le Stade Toulousain.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct de Bordeaux, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, à 21h05, l’ASM Clermont Auvergne reçoit le Stade Toulousain au Stade Marcel-Michelin pour la 16ᵉ journée du Top 14. Actuellement troisième avec 51 points, Toulouse a l’opportunité de reprendre la tête du championnat en cas de victoire. De son côté, Clermont, cinquième avec 38 points, vise à consolider sa place dans le top 6.

Clermont / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ de l’ASM Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Fouyssac, 12. Tauzin, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Jauneau (cap.) ; 7. Kremer, 8. Lee, 6. Tixeront ; 5. Yato, 4. Ceyte ; 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1. Akhaladze.

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Falgoux, 18. Montagne, 19. Lanen, 20. Fischer, 21. Bezy, 22. Urdapilleta, 23. Moala.



Publicité





Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Mallia ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Delpy, 9. Graou ; 7. Brennan, 8. Jelonch, 6. Willis (cap.) ; 5. Vergé, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Lacombre, 1. Ainu’u.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Flament, 19. Banos, 20. Castro-Ferreira, 21. Saito, 22. Épée, 23. Hawkes.

Clermont / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Clermont / Toulouse, 16ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.