Ici tout commence du 12 février : Emi dit tout à Brassac (résumé + vidéo épisode 1110 en avance)

Ici tout commence du 12 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1110 – Romain Valdine a frappé Billie hier soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». De quoi faire enfin ouvrir les yeux à Emi, qui va tout dire au capitaine Brassac ce soir.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 février 2025 – résumé de l’épisode 1110

Billie est aux côtés d’Emi, qui dit enfin toute la vérité au capitaine Brassac. Romain a commencé à être violent avec elle il y a un an, d’abord psychologiquement. Il a commencé par la rabaisser et il s’en est ensuite pris à elle physiquement. Emi l’a quitté mais Valdine est revenu vers elle au moment du suicide de son père… Ils ont repris contact, il est venu au Japon et il était aux petits soins. Emi s’est remise avec lui et il a recommencé à être violent ! Le fait de le voir frapper Billie a été un déclic.

Pendant ce temps là, Romain est en fuite… Maya n’est pas dans son assiette alors que les première année piègent Teyssier, qui est contraint d’avouer son plan.



Ici tout commence du 12 février 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.