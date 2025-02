« Je suis un nazi » : Kanye West quitte X après ses propos polémiques

Publicité





Le rappeur américain Kanye West, également connu sous le nom de Ye, a récemment supprimé son compte sur le réseau social X (anciennement Twitter) après une série de publications controversées. Ces messages, publiés début février 2025, contenaient des déclarations antisémites et des éloges envers Adolf Hitler, suscitant une vive indignation.











Publicité





Parmi ses affirmations les plus choquantes, Kanye West a déclaré : « J’adore Hitler » et « Je suis un nazi ». Il a également critiqué des personnalités telles que Taylor Swift et Elon Musk, ce dernier étant accusé d’avoir « volé son style nazi ».

Ces propos ont entraîné des conséquences significatives pour l’artiste. Son agence de talents, 33 & West, a mis fin à leur collaboration, qualifiant ses remarques de « haineuses et nuisibles ». De plus, la plateforme de commerce en ligne Shopify a fermé une boutique affiliée à Kanye West qui vendait des t-shirts arborant des symboles nazis, invoquant une violation de ses conditions d’utilisation.

Ce n’est pas la première fois que Kanye West est au cœur de polémiques liées à des propos antisémites. En 2022, il avait déjà été suspendu de X pour des déclarations similaires, avant de présenter des excuses publiques en décembre 2023.



Publicité