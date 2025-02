Ici tout commence du 6 février : Tom inquiet pour Emi (résumé + vidéo épisode 1106 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1106 – Tom s’inquiète pour Emi ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, il a découvert que la jeune femme avait des bleus sur le corps… Il s’interroge et partage ses inquiétudes avec Lionel.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 6 février 2025 – résumé de l’épisode 1106

Tom ne peut s’empêcher de penser à Emi et de s’inquiéter pour la jeune cheffe après avoir découvert ses bleus. Il en parle avec Lionel, qui se demande si son petit ami la frappe… Mais ne lui connaissant pas de relation officielle, Tom a une autre piste : et si elle s’auto-mutilait ? Ils sont interrompus par Billie, Tom préfère partir.

Pendant ce temps là, le piège se referme sur Billie… Valdine est allé dire à Teyssier qu’elle lui avait fait des avances et le directeur de l’institut la vire de sa masterclass !



De son côté, Maya se renferme. Et les première année font un pacte avant leur premier cours avec Emmanuel.

Ici tout commence du 6 février 2025 – extrait vidéo

