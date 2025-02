Ici Tout Commence spoiler : Billie dénonce Romain aux gendarmes ! (vidéo épisode du 10 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Billie est bien décidée à faire tomber Romain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle a découvert des bleus sur Emi et elle pense que le chef Valdine la frappe… Alors elle va aller le dénoncer à la gendarmerie.











Déterminée à faire tomber Romain Valdine et obtenir justice, Billie Coudert se rend au commissariat. Bien décidée à dénoncer les violences et la manipulation dont elle a été victime, l’étudiante alerte également les policiers sur la relation toxique entre Emi et Romain. Elle est convaincue qu’Emi est victime de violences conjugales.

Mais face à son témoignage, la police reste impuissante… Pour que sa plainte aboutisse, Billie doit convaincre Emi de porter plainte et de témoigner à son tour, une tâche ardue tant l’influence de Valdine sur elle est forte. Romain paiera-t-il un jour pour ses actes ? Le gendarme assure à Billie qu’il ne la laissera pas tomber.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1108 du 10 février 2025, Billie alerte les gendarmes

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.