Ici tout commence du 7 février : Teyssier va-t-il croire Billie ? (résumé + vidéo épisode 1107 en avance)

Ici tout commence du 7 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1107 – Billie va essayer de se défendre face à Teyssier et Myriel ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Valdine ose l’accuser de harcèlement, Billie assure à Emmanuel et Antoine qu’il ment… Vont-ils la croire ?





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 février 2025 – résumé de l’épisode 1107

Billie est convoquée dans le bureau de la direction de l’Institut, accusée de harcèlement par Valdine. Le grand chef a réuni des preuves accablantes contre elle, et Emmanuel Teyssier ainsi qu’Antoine Myriel exigent des explications. Malheureusement, tout semble jouer en sa défaveur et l’avenir de Billie à l’Institut est en jeu : parviendra-t-elle à prouver son innocence avant qu’il ne soit trop tard ? Elle leur explique que Romain a certainement une autre victime mais elle refuse de citer un nom pour protéger Emi… Si Antoine semble croire Billie, Teyssier est perdu.

Romain peine à maintenir les apparences devant les élèves, tandis que Malik se retrouve démuni face à la détresse de Maya. De son côté, Teyssier choisit de revenir aux fondamentaux en cuisine.



Ici tout commence du 7 février 2025 – extrait vidéo

