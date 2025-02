Tournée Star Academy : gros rebondissement pour Noah !

Publicité





La tournée de la Star Academy débutera le 21 février et les répétitions vont commencer dès lundi prochain pour les 9 élèves sélectionnés : Marine, la gagnante, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maureen, Maïa et Emma.











Mais une rumeur affole les fans de la Star Academy depuis quelques heures sur les réseaux sociaux : Noah devrait suivre la tournée, comme annoncé par son oncle. Que viendrait donc faire le candidat éliminé début novembre, non sélectionné pour la tournée ?

Selon nos informations, Noah pourrait intervenir en tant que remplaçant quand des élèves tomberont malades. Et cela permettrait de pallier aux absences des élèves, qui ont clairement entachée la tournée de la promo précédente l’an dernier. Avec un rythme très soutenu et de nombreuses dates avec deux concerts dans la même journée, l’an dernier ils ont été plusieurs à tomber malade et ils ont manqué plusieurs concerts à tour de rôles !

Avec un élève « de secours », la production s’assurerait ainsi de ne pas décevoir le public de la tournée de la Star Academy. Et elle sait que Noah est l’un des plus appréciés des élèves qui n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés !



