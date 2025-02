Ici Tout Commence spoiler : Rose fait une découverte désagréable... (vidéo épisode du 27 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose va faire une désagréable découverte dans quelques jours dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Enzo a donné un interview pour parler du master, elle découvre qu’il n’hésite pas à la dénigrer !…











Rose Latour et Marc Leroy visionnent l’interview d’Enzo Lopez. Si le jeune homme semble d’abord très à l’aise face à la caméra, la situation lui échappe rapidement. Interrogé sur Rose, Enzo répond de manière maladroite qu’elle n’a aucune compétence en cuisine, ternissant l’image de la co-directrice du master.

Ce qui aurait pu rester une simple erreur prend de l’ampleur lorsqu’il poursuit avec des propos de plus en plus mal formulés… Rose, déçue, réalise alors qu’Enzo s’attribue tout le mérite de leur travail, minimisant totalement son implication. Et quand Marc en rajoute une couche, Rose fait mine de ne pas être touchée…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1121 du 27 février 2025, Rose déçue du comportement d’Enzo

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

