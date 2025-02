C à vous du 24 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron rencontre Donald Trump aujourd’hui à Washington. On reçoit Gerard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et Philippe Corbe, journaliste, spécialiste des États-Unis

🔵 Après 9 mois de traque, Mohamed Amra arrêté en Roumanie. On en parle avec Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du journal “Le Parisien



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Denis Brogniart, pour la nouvelle saison de “Koh-Lanta : la revanche des 4 Terres” diffusée ce mardi à 21h10 sur TF1

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef copropriétaire de “La Renaissance” à Argentan (Orne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Héléna, pour son album “Hélé” qui sort le 14 mars. Elle interprétera son titre “Mauvais garçon” en live; et Philippe Rebbot & Mathias Mlekuz, pour le film “À bicyclette” en salle ce mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 24 février 2025 à 19h sur France 5.