L’art du crime du 17 février 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

L’art du crime du 17 février 2025 – Ce lundi soir sur France 2, votre série « L’art du crime » passe déjà en mode rediffusions ! Au programme, deux anciens épisodes.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







L’art du crime du 17 février 2025 : vos épisodes

Saison 6 épisode 2 « Le cri du vampire » : Dans les profondeurs des catacombes de Paris, le corps sans vie d’une jeune femme déguisée en vampire est découvert dans un cercueil, un pieu planté en plein cœur. La mise en scène macabre est accentuée par la présence d’une reproduction du tableau *Vampire* d’Edvard Munch à proximité. Antoine et Florence se lancent dans l’enquête, explorant la troupe de théâtre où évoluait la victime, une comédienne. Mais alors qu’ils tentent de faire la lumière sur ce crime troublant, leurs sentiments viennent brouiller les pistes, compliquant leur collaboration…

Saison 2 épisode 3 « Un homme blessé » partie 1 et 2 : Un inconnu envoie à Antoine une lettre énigmatique contenant des coordonnées GPS, plongeant le capitaine Verlay et Florence Chassagne dans une troublante chasse au trésor autour de l’œuvre de Gustave Courbet. À chaque énigme déchiffrée, un nouveau cadavre fait surface. Mais une question obsède Antoine : pourquoi le tueur s’adresse-t-il directement à lui, alors qu’il est totalement étranger au monde de l’art ? Contraint de jouer le jeu, il devra surmonter ses lacunes s’il veut élucider l’affaire… et préserver sa place.



