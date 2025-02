« Les Bodin’s en folie » : les artistes invités ce soir sur M6 (17 février 2025)

Publicité





« Les Bodin’s en folie : la soirée des 30 ans », c’est le show inédit qui vous attend ce lundi 17 février 2025 sur M6.





A voir dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.







« Les Bodin’s en folie : la soirée des 30 ans », présentation

Pour célébrer 30 ans de carrière, Maria et Christian Bodin quittent leur ferme pour réaliser un rêve fou : monter un grand spectacle aux Folies Bergère ! De leurs débuts modestes à leur arrivée mouvementée à Paris, le duo enchaîne souvenirs attendrissants, gags et situations délirantes.

Qui sont les artistes et invités des Bodin’s ?

Entre répétitions rocambolesques, costumes hauts en couleur et rencontres surprenantes avec des invités prestigieux comme Jarry, Booder ou Laurent Gerra, les Bodin’s offrent un show mêlant humour, émotion et péripéties. Un spectacle incontournable où authenticité et éclats de rire sont au rendez-vous !



Extrait vidéo