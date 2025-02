Les apprentis aventuriers du 14 février : Julie va-t-elle devoir abandonner ? Vont-ils faire le feu ? (résumé + replay épisode 15)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 15 du vendredi 14 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 15 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers en pleine épreuve des perles.





Au cours de l’épreuve, Moon ne va pas bien du tout et Kévin préfère stopper. Et Laurent arrête tout alors que Perle est au plus mal. Il annonce que les gris et les violets doivent arrêter !







Publicité





Jean-Pascal et Delphine sont redoutables, une fois de plus. Ils prennent rapidement de l’avance et sans surprise, ils remportent une nouvelle victoire sur cette épreuve. Ils sont suivis de Jordan et Julie, et Maéva et Rémy. Carton plein pour les équipes finalistes ! Et Giovanni et Hillary, qui sont 4èmes, sont les meilleurs de la jungle et ils seront donc protégés.

Julie se sent mal, elle ne peut plus marcher ! Jordan s’inquiète pour la suite.



Publicité





Laurent distribue les perles : 40 perles et l’alumette pour Delphine et JP, 30 perles pour Julie et Jordan, 25 perles pour Rémy et Maéva, 20 perles pour Hillary et Giovanni, 15 perles pour Colette et Enzo, 10 perles pour Joy et Jonathan, 5 perles pour Eddy et Anaïs, et une perle chacun pour les gris et les violets.

Laurent rappelle aux aventuriers de la jungle qu’une boite avec une allumette est cachée sur leur camps !

On peut déjà vous révéler que dans le prochain épisode, Jean-Pascal et Delphine remportent l’épreuve, la protection et la fameuse allumette ! Ils sont suivis de Julie et Jordan, et Maéva et Rémy ! Au total, les équipes de ma plage remportent 95 perles !

Sur la plage, les garçons décident de faire le feu sans utiliser l’allumette, qu’ils préfèrent garder en secours. Et Julie va voir le médecin. Dans la jungle, tout le monde cherche la boite d’allumette. Et Jonathan finit par la trouver ! Tout le monde explose de joie !

Les apprentis aventuriers, le replay du 14 février

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce vendredi 14 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 17 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 16.