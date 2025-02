Un Si Grand Soleil du 17 février : un enlèvement, Elisabeth folle d’inquiétude (résumé épisode 1579 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 février 2025, spoiler résumé de l'épisode 1579 en avance





Alain arrive à l’aérodrome avec Flore et Tiago. Mais une camionnette est en plein milieu ! Des italiens armés leur demandent de sortir de la voiture, ils se font enlever ! Ils les emmènent dans un hangar et les enferment dans une pièce en sous sol. Elisabeth reçoit un appel des italiens avec le téléphone d’Alain ! Elle est terrifiée, l’homme annonce un nouveau deal à Elisabeth : il veut un million d’euros si elle veut revoir sa famille, et il lui déconseille d’appeler la police !

Le lendemain au petit déjeuner, Ludo demande à Elise si elle peut se renseigner sur Damien Caspari… Elle lui dit que ça ne marche pas comme ça. Ludo lui assure que c’est important et à priori il est recherché. Elise ne comprend pas ce qu’il lui dit, Ludo insiste… Il lui dit qu’il a entrainé un pote à lui dans une grosse galère. Elise va voir ce qu’elle peut faire mais elle ne lui promet rien.



Thaïs avoue à Louis qu’elle est sortie avec un suspect, qui a été relâché. Elle pense qu’il est clean, dans ce cas Louis ne voit pas où est le problème. Thaïs lui dit que c’était juste un bisou, elle ne sait pas si elle va le revoir… Louis pense que s’il est clean, elle se pose trop de questions.

Elisabeth demande à son banquier de lui débloquer un million d’euro sous 48h. Il ne comprend mais elle menace d’enlever tout son argent de leur banque !

Au commissariat, Thaïs avoue à Alex et Elise que ça se passe bien avec Thierry et ça devient même agréable de bosser avec lui. Ales l’interroge sur la vie privée de Thaïs, elle dit qu’elle ne sait rien. Thierry et Thaïs partent en patrouille, aujourd’hui ils ont carte blanche. Thaïs répond à un message de Liam.

Becker regarde l’article sur les vols de voiture, qui dit que la police est dépassée. Il n’apprécie pas et en parle à Elise. Elle pense que c’est l’ancien co-détenu de Tardi qui est à la tête du réseau. Il est sur écoute.

Thierry ouvre sa lunch box devant Thaïs, il lui avoue que sa compagne est cheffe. Il pense que les collègues seraient pénibles s’ils le savaient. Il demande à Thaïs si elle est en couple, elle lui dit que non. Il comprend, c’est pas facile d’être en couple en faisant ce métier. Il a longtemps été seul et conseille à Thaïs de ne pas se laisser bouffer par le métier et vivre ce qu’elle a à vivre.

Liam est avec Eliott, qui s’occupe de sa voiture gratuitement en raison « des services qu’il lui rend ». Liam reçoit un message de Thaïs, elle lui donne rendez-vous. Eliott lui dit qu’avec son business avoir une oreille chez les flics peut être utile. Mais Liam lui dit que c’est pas le but, il kiffe vraiment Thaïs !

Les italiens menacent toujours Alain, Flore et Tiago. Flore leur demande pourquoi ils ont tué Damien, Alain essaie de savoir ce qu’ils veulent. Ils lui disent qu’ils attendent que sa femme leur fasse un virement ! Alain pense que c’est pas une si mauvaise nouvelle qu’ils aient demandé une rançon.

Elise écoute toujours son suspect en prison mais elle dit à Thierry que ça ne donne rien. Thierry pense que la bonne piste c’est celle de Liam. Mais Elise lui rappelle qu’il n’y avait rien dans son garage. Il lui conseille de quand même creuser cette piste. Pendant ce temps là, Liam vient chercher Thaïs devant le commissariat. Elle n’a pas envie que ses collègues les voit ensemble. Liam lui dit qu’il s’est inscrit au semi marathon pour être avec elle ! Elle lui dit qu’il est fou, ils s’embrassent et ils cèdent à la passion.

Elise rentre à la coloc, elle a pris de quoi faire une raclette. Elle parle fromages quand Ludo lui demande si elle a ses infos… Elise a cherché, il est clean ! Elle n’a absolument rien trouvé et elle est remontée 20 ans en arrière.

Elisabeth est folle d’inquiétude, elle tourne en rond chez elle…

