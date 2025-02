Les apprentis aventuriers du 18 février : qui a gagné le duel ? Qui est éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 17)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 17 du mardi 18 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 17 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers après la cérémonie des votes alors que Enzo et Colette ont été envoyé en duel face à Joy et Jonathan.











C’est la guerre et Enzo décide d’éteindre le feu ! Sur la plage des finalistes, Julie revient avec une mauvaise nouvelle : elle a une déchirure et ne peut plus courir, elle a peur d’abandonner ! Jordan tente de la rassurer. De leur côté, Rémi et Maéva se sentent mis à l’écart. Et les deux autres équipes n’ont plus envie d’accueillir Maéva pour la nuit. Julie lui fait la morale, elle dit qu’à sa place elle ne serait pas restée là avec son ex…

Et dans la jungle, Joy et Jonathan s’embrouillent. Jonathan refuse que Joy utilise des perles pour appeler sa famille ! Joy envoie balader Jonathan, ça tourne au clash. Pendant ce temps là, Enzo en utilise pour appeler sa mère.

Le feu a été sauvé in-extremis, Valentin a donc préparé un repas chaud. Le premier de l’aventure ! Tout le monde savoure le manioc mais il n’en donne pas à Enzo et Colette. Jonathan n’en veut pas et va au clash avec Valentin !



Sur la plage, Jordan tente encore de rebooster Julie mais il se doute qu’ils vont devoir abandonner.

Le lendemain, Kévin est épuisé après avoir géré le feu toute la nuit. Personne n’a proposé de le relever pour qu’il dorme ! Et Jonathan dit cash à Perle et Valentin que son objectif est de les éliminer !

Sur la plage, Julie dit à Jordan qu’elle veut tenter l’expédition. Elle refuse de sonner la cloche. Pendant ce temps là dans la jungle, Jonathan a trouvé des bananes et il partage avec Enzo, ils mangent tous les deux en cachette !

Les rouges et les jaunes se préparent pour partir au duel, Jonathan et Joy ne sont pas réconciliés.

SPOILER Qui va gagner le duel ? Qui va être éliminé ?

Dans l’épisode de demain, place au duel ! On peut vous révéler que c’est Enzo et Colette qui vont remporter le duel. Joy et Jonathan sont les premiers éliminés de la saison !

Les apprentis aventuriers, le replay du 18 février

Si vous avez manqué l’épisode 17 ce mardi 18 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 19 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 18.