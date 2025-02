Un Si Grand Soleil du 19 février : la police intervient, Flore face à la vérité (résumé épisode 1581 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1581 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 19 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth appelle les italiens, elle assure que le virement a été effectué, l’argent sur son compte ce soir. L’italien lui reproche de se moquer d’eux mais Elisabeth garde son sang froid. Il pense qu’elle veut l’enfumer. Il lui dit qu’elle peut dire adieu à son mari ! Elisabeth lui dit qu’un million, ça vaut le coup d’attendre quelques heures… Il lui laisse jusqu’à minuit. Elisabeth est au commissariat, l’équipe de Becker écoute la conversation. Mais l’appel est crypté, ils ne ne peuvent pas le localiser. Elisabeth est inquiète, Becker lui dit qu’il va les sortir de là.

Tiago est en panique, Alain est convaincu que seul l’argent les intéresse et Elisabeth s’en occupe. Tiago pense qu’ils vont peut être les tuer après, Alain et Flore lui assurent que non. Ils essaient de le calmer.



Marc est surpris de voir Louis au petit dej. Il comprend qu’il est venu pour laver son linge. Il trouve que Louis a l’air sur un petit nuage, il lui parle de Laurine. Marc lui propose de dîner ensemble ce soir mais il est invité chez Laurine. Il part travailler et lui dit de ne pas oublier sa lessive… Quand il arrive à son local, Bertier appelle Louis pour lui demander s’il a fait le virement des 30.000 pour la production de ses tee-shirts. Il ne l’a pas fait, Laurent lui dit de ne pas le faire. Laurent reproche à Louis de ne pas l’écouter au sujet de l’offre de BNL Innovation. Il lui dit que s’il refuse l’offre, ça sera sans lui. Il ne veut pas être complice de sa chute, il lui dit de réfléchir et le rappeler.

Alex explique à Manu qu’il a eu la PTS au téléphone concernant la scène de crime de Damien Caspari. En fait, ce n’est pas une scène de crime, il y a des douilles de balles à blanc. C’est donc une mise en scène ! Pendant ce temps là, l’italien dit à ses complices que Bastide était bizarre au téléphone. Il trouve qu’elle était un peu trop sure d’elle-même… Il a l’impression qu’elle veut leur faire à l’envers. Il veut lui remettre un coup de pression : couper un doigt à Alain et lui envoyer ! Damien refuse, il est certain qu’Elisabeth va payer.

Thaïs appelle Louis, qui à fond dans sa compta. Elle lui dit qu’il a quelqu’un pour le faire mais Louis lui explique l’ultimatum de son comptable. Il lui a mis le doute, Thaïs ne comprend pas…

Elise annonce à Ludo que Damien n’est pas mort, son assassinat était une mise en scène, il est complice de l’enlèvement. Elise lui reproche d’avoir fait n’importe quoi en planquant Damien. Ludo parle du téléphone prépayé qu’il a fourni à Damien.

Eliott ramène Catherine chez elle. Elle explique qu’elle n’a pas prévenu ses enfants de son retour… Et justement elle débarque alors que Laurine est avec Louis. Elle fait les présentations en disant qu’ils couchent ensemble ! Louis semble surpris de la façon de le présenter… Il veut les laisser, Catherine insiste pour qu’il reste dîner. Pendant l’apéro, Catherine s’intéresse à Louis. Il explique avoir monté sa société tout seul.

Damien monte en voiture, il dit qu’il veut aller chercher des cigarettes. Les italiens n’apprécient pas, c’est pas prudent. Mais il s’en va quand même. Elle trouve qu’il ressemble à son mari. Elle lui demande le capital de son entreprise, il lui répond 1000 euros mais il a signé une grosse commande avec un bénéfice prévu de 100.000 euros. Laurine demande à sa mère de la suivre en cuisine… Elle lui demande de s’arrêter avant la mise à mort. Catherine lui dit qu’il n’est pas à la hauteur, Louis l’entend lui dire qu’elle perd son temps !

La police a localisé Caspari, mais Damien est à proximité. Il voit la police passer et prend la fuite. Au hangar, Becker et Manu arrêtent les italiens et libèrent Alain, Flore et Tiago. Becker annonce à Flore que Damien n’est pas mort, il l’a manipulée pour les escroquer ! Flore s’effondre !

