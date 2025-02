Plus Belle La Vie du 18 février 2025 : Léa alerte Jean-Paul, Kilian parle à Thomas (résumé + extrait vidéo épisode 271 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 271 de PBLV – Kassian a enlevé Elsa et provoque la police cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pendant ce temps là, Léa apprend une terrible nouvelle tandis que Kilian annonce son départ à Thomas.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 février 2025 – résumé de l’épisode 271

Jean-Paul prend soin de Léa en lui préparant un jus d’orange, ce qui, pour une fois, lui fait envie. Elle admet même avoir faim. Patrick les rejoint, et Léa lui assure qu’elle se sent mieux. Puis, elle évoque sa visite chez Elsa Morel, ce qui surprend Jean-Paul : il ne lui a pas parlé depuis une semaine. Pourtant, Elsa lui a dit qu’il devait passer. Inquiets, Jean-Paul et Patrick se rendent chez elle. La porte est entrouverte, l’appartement vide, et son téléphone est resté à l’intérieur. Sur le lit, une mise en scène similaire à celle de Sarah Baumaire… mais sans corps. Ils espèrent qu’elle est encore en vie. Pour Jean-Paul, aucun doute : Kassian l’a enlevée.

Patrick demande une commission rogatoire en urgence, mais la juge ne répond pas. Une équipe a perquisitionné chez Kassian : il est seul avec sa mère. Un voisin d’Elsa a entendu une conversation calme entre elle et un homme, ce qui correspond au profil de Kassian, qu’elle appréciait. Charlotte arrive avec une piste : une empreinte de chaussure a été trouvée sur les lieux.



La juge Colbert refuse une nouvelle perquisition chez Kassian, ce qui met Patrick hors de lui. Elle argue qu’il faut d’abord écarter l’hypothèse d’une disparition volontaire. Patrick insiste sur les indices : le téléphone, la porte ouverte, le lien avec une ancienne affaire, et surtout, Darius Kassian. Mais la juge évoque les accusations de Kepler et rejette l’implication de Jean-Paul dans l’enquête, ce qui ne changerait rien à sa décision.

À l’hôpital, l’oncologue annonce une mauvaise nouvelle à Léa : son traitement n’a pas fonctionné. Elle doit passer à une chimiothérapie plus agressive et arrêter de travailler. La nouvelle chimio commence dès le lendemain. En sortant, elle hésite à appeler Jean-Paul… qui, au même moment, est avec Samuel sur le parking de l’hôpital. Ils restent concentrés sur Kassian et découvrent une voiture volée à l’emplacement de la première disparition. À l’intérieur, un traversin et un message glaçant : « Pas de corps, pas de crime. »

De son côté, Kilian réveille Aya, qui lui demande s’il veut vraiment partir. Elle trouve qu’il fuit ses responsabilités, mais Kilian pense que cette fois, il est allé trop loin. Aya tente de le raisonner, lui suggérant de prendre du recul, mais il a peur d’être un danger pour lui-même et pour les autres. Elle se sent abandonnée. Elle lui demande ce que Thomas en pense, mais Kilian ne lui a encore rien dit.

Au bar, Thomas partage son inquiétude avec Barbara. Il espère que les congés feront du bien à Kilian, mais il pense surtout qu’il devrait consulter. Barbara le rassure : ils ne vont pas le laisser tomber. Pourtant, Thomas avoue que voir Kilian si mal lui serre l’estomac.

Kilian annonce à Aya qu’il part vendredi. Sous le choc, elle ne comprend pas. Thomas arrive et tente de le raisonner : il ne peut pas tout abandonner ainsi, il risque de le regretter. Il lui explique que Samuel a enquêté, et que si plainte il y a, la fédération sera tenue responsable, pas lui. Mais Kilian reste ferme sur sa décision. Il exprime sa gratitude envers Thomas, qui se sent une fois de plus abandonné. Kilian lui propose de venir le voir en Australie plutôt qu’en prison. Ils se prennent dans les bras, et Kilian lui dit qu’il l’aime.

Pendant ce temps, Armand confronte Gabriel : il ne comprend pas pourquoi il n’assume pas. Thomas lui en veut et refuse de le voir, alors que c’est lui qui l’a embrassé. Armand tente de lui ouvrir les yeux sur la tristesse de Thomas, qui semble prêt à tourner la page.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.