Rupture de Michou et Elsa Bois : l’a-t-elle quitté pour Florent Manaudou ?

C’est la rumeur qui enflamme les réseaux sociaux ! Elsa Bois, danseuse emblématique de « Danse avec les Stars », aurait mis fin à sa relation avec Michou pour se rapprocher de son nouveau partenaire dans l’émission : Florent Manaudou.











Michou et Elsa, une rupture choc pour les fans du couple

Depuis leur rencontre sur le parquet de DALS en 2021, Elsa Bois et Michou formaient l’un des couples les plus adorés du public. Leur complicité évidente avait rapidement dépassé le cadre du show pour se transformer en une belle histoire d’amour, confirmée après plusieurs mois de spéculations. Mais lundi, Michou et Elsa ont officialisé leur rupture survenue en début d’année.

Selon certaines sources proches de l’émission, la jeune danseuse aurait tourné la page Michou et trouvé du réconfort dans les bras de Florent Manaudou, nageur et médaillé olympique, fraîchement arrivé sur le parquet de « Danse avec les Stars ». Leur alchimie serait si forte que des bruits de couloir évoquent une romance naissante.

Une proximité troublante avec Florent Manaudou

Le champion de natation, connu pour son charisme et son physique impressionnant, semble s’être rapidement entendu avec Elsa Bois. Dès les premières répétitions et leur première danse sur le petit écran il y a deux semaines, leur complicité a sauté aux yeux.



Elsa aurait-elle retrouvé l’amour dans les bras de Florent ? Affaire à suivre de près sur le parquet de Danse avec les Stars !