Plus Belle La Vie du 21 février 2025 : Kassian a un plan, Kilian s’en va (résumé + extrait vidéo épisode 274 en avance)

Plus belle la vie du 21 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 274 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 février 2025 – résumé de l’épisode 274

Quand Jean-Paul arrive au commissariat, une manifestation en soutien à Darius Kassian bat son plein. Un homme l’apostrophe violemment, le traitant d’ordure. Malgré ses avertissements sur les risques encourus, les manifestants persistent. À l’intérieur, Patrick lui explique que ces protestataires sont des fans de Kassian, alertés via les réseaux sociaux de son arrestation, laquelle est attribuée à Boher. Ils s’interrogent sur la fuite de cette information. Jean-Paul évoque alors avec Patrick les menaces proférées par Kassian. Patrick, convaincu que ce dernier a toujours un temps d’avance, lui révèle qu’un journaliste a divulgué des détails confidentiels sur l’enquête.

Plus tard, Jean-Paul informe Patrick d’une découverte troublante concernant les vêtements méticuleusement pliés : quatre autres cas similaires ont été recensés entre Sarah Baumer et Elsa Morel. Mis à part Sarah, les autres victimes n’ont jamais été retrouvées. Ils en sont désormais certains : Darius est un tueur en série, perfectionnant son mode opératoire au fil du temps.



En prison, Kepler rend visite à Darius et lui annonce qu’il préfère se retirer de sa défense, d’autres avocats étant plus expérimentés que lui. Darius comprend qu’il le soupçonne d’avoir tué ces femmes et qu’il ne souhaite défendre que des innocents. Ulysse suspecte Kassian d’être à l’origine des fuites dans la presse et de s’en être pris à Boher. Mais Darius s’en moque : son unique préoccupation est de protéger Léa. Ulysse, agacé, abrège l’entretien.

Sur le Vieux-Port, Jean-Paul savoure un moment avec Léa, de bonne humeur. Elle devine que son enquête progresse et il lui confirme que Kassian est en prison, satisfait. Mais en rentrant chez eux, ils découvrent leur porte ouverte. À l’intérieur, Lucie est terrifiée. Sur le mur, un tag glaçant les attend : « Sale flic, tu vas crever ».

Pendant ce temps, Morgane met en garde Jules à propos d’Idriss, ne souhaitant pas se lier d’amitié avec lui. Si Jules lui trouve un côté sympathique, Morgane préfère séparer vie professionnelle et personnelle. Son départ laisse Jules perplexe. Au commissariat, Patrick accueille Idriss et le présente à l’équipe.

Devant le commissariat, Ariane croise Morgane et comprend qu’elle cherche à éviter Idriss. Morgane lui confie que le revoir lui rappelle son infidélité envers Jules et qu’il est venu le voir alors qu’ils étaient ensemble. Rongée par la culpabilité, elle exprime sa peur de perdre Jules. Ariane tente de la rassurer.

Au bar, Kilian annonce à Thomas qu’il partira plus tôt pour l’aéroport, visiblement nerveux. Thomas insiste pour l’accompagner, et Aya souhaite se joindre à eux. Il refuse toute discussion sur ce point. Lorsque Barbara et Thomas s’éloignent, Kilian avoue à Aya qu’il est tombé amoureux d’elle dès leur première rencontre. Aya réagit en lui disant qu’elle le déteste… avant qu’ils ne s’embrassent.

Plus tard, Kilian, empreint de nostalgie, contemple le Mistral une dernière fois. Mirta évoque Robert avec Thomas tandis que Kilian, les larmes aux yeux, fixe une photo de Roland. Plus tard, il se tient sur la place avec son sac, prend un dernier selfie devant le bar et laisse la photo sur une table avant de partir discrètement, sans dire adieu. Lorsqu’Aya et Thomas réalisent son départ, ils se mettent à sa recherche, mais comprennent trop tard qu’il est déjà parti, le cœur lourd.

VIDÉO Plus belle la vie du 21 février 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.