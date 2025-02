Fin de C8, Benjamin Castaldi s’exprime : « quand on veut couper un arbre, pas la peine de brûler la forêt » (VIDÉO)

Publicité





Ce matin, lors de sa matinale sur Europe 2, Benjamin Castaldi a exprimé sa profonde tristesse face à l’annonce de la fermeture imminente de la chaîne C8.





« Un mot sur C8 quand même, qui va s’arrêter le 27 février, donc écran noir le 28. Voilà, on a dit beaucoup de choses, mais on pense évidemment aux 400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Toutes ces familles, tous ces techniciens, tous ces journalistes, ces intermittents, qui sont évidemment sans emploi. » a déclaré l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste ».







« On peut quand même s’étonner que dans ce pays on coupe le sifflet à une chaîne pour finalement couper le sifflet à un homme qui continuera à parler, parce que Cyril ne va pas disparaître. Parce qu’il y a un vieil adage : ‘quand on veut couper un arbre, pas la peine de brûler la forêt’ » a-t-il ajouté.

Cette déclaration fait écho aux précédentes interventions de Benjamin Castaldi concernant la décision de l’Arcom de retirer la fréquence de C8. En octobre dernier, Benjamin Castaldi avait déjà exprimé son incompréhension face à cette décision, estimant que les sanctions antérieures auraient dû suffire.



Benjamin Castaldi, qui a quitté C8 l’année dernière, avait précisé que son départ n’était pas lié aux polémiques entourant certaines émissions, mais plutôt à un désir de se recentrer sur des projets qui lui correspondent davantage. Il avait notamment confié : « Je ne suis pas parti à cause des dérapages, mais parce que je n’assumais pas de parler de choses dont je n’étais pas réellement légitime. »

La fermeture de C8 marque la fin d’une ère pour de nombreux téléspectateurs et professionnels du secteur audiovisuel français. Les réactions, comme celle de Benjamin Castaldi, mettent en évidence les répercussions significatives de cette décision sur l’emploi et le paysage médiatique français.

VIDÉO Benjamin Castaldi s’exprime sur la fin de C8