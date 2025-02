Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul va-t-il réussir à prouver la culpabilité de Darius ? Réponse !

Publicité





L’épisode d’aujourd’hui de votre « Plus belle la vie, encore plus belle » s’est terminé avec les aveux surprises de Darius Kassian. Face à Jean-Paul en salle d’interrogatoire, il a avoué au commandant Boher qu’il voulait bien tué Elsa Morel !











Evidemment, il avait bien prévu son coup et il était au sol, trop loin du micro et hors du champs de la caméra. Mais Jean-Paul ne compte pas le lâcher ! Va-t-il réussir à prouver sa culpabilité ?

On peut déjà vous dire que dans l’épisode de demain, mercredi 5 février 2025, Jean-Paul va faire une découverte capitale. En effet, alors qu’il est sur le parking de l’hôpital avec Samuel et Charlotte, il découvre que Darius a menti : il avait bien une voiture ! Il retrouve la clé de celle-ci cachée dans un pot de fleurs et dans le coffre de la voiture, une corde et un couteau !

