Quotidien du 14 février 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 14 février 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 14 février 2025

➤ lliona, « What If I Break Up With Up », Disponible le 14 mars

➤ Camille Vigogne Le Coat, Grand reporter au Nouvel Obs



➤ Marianne James, « Tout est dans la voix » en tournée dans toute la France, les 8 et 9 mars à La Cigale

➤ Etienne Campion, « Le président toxique » – Ed. Robert Laffont, Déjà disponible

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 14 février 2025 à 19h25 sur TMC.