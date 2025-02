Un dimanche à la campagne du 2 février 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 2 février 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 2 février 2025 : sommaire et invités

Aujourd’hui, l’émission « Un dimanche à la campagne », animée par Frédéric Lopez, accueillera trois invités de renom : l’humoriste Waly Dia, l’actrice Philippine Leroy-Beaulieu et le handballeur Nikola Karabatic.

Diffusée sur France 2, cette émission propose à des personnalités de divers horizons de partager un week-end à la campagne, loin de l’agitation médiatique, favorisant ainsi des échanges authentiques et des confidences.



Waly Dia, connu pour son humour percutant, Philippine Leroy-Beaulieu, actrice emblématique du cinéma français, et Nikola Karabatic, légende du handball, se retrouveront pour partager leurs parcours, anecdotes et réflexions. Cette rencontre promet des moments riches en émotions et en découvertes, offrant aux téléspectateurs une immersion dans l’univers personnel de ces invités exceptionnels.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 2 février 2025