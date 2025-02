Publicité





66 minutes du 2 février 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 2 février 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Coffee shops : vont-ils remplacer les bistrots ?

Latte, frappé, matcha… voici le lexique incontournable des coffee shops ! Ces enseignes connaissent un succès fulgurant : chaque semaine, un nouvel établissement ouvre en France. Importée des États-Unis et popularisée par la génération Friends, cette tendance s’accompagne d’une décoration inspirée de la célèbre série. À la carte de ces Starbucks et de leurs nombreuses déclinaisons françaises, des cafés élaborés par des baristas, dignes de véritables cocktails. Présents dans les quartiers branchés des grandes villes, mais aussi dans de petits villages, les coffee shops gagnent du terrain, parfois au détriment des bistrots traditionnels. Une vague qui pourrait bien les emporter… Immersion dans la folie des coffee shops !



🔵 Cryptomonnaie, enlèvement et doigt coupé

Une rançon de dix millions d’euros, un doigt tranché et une libération spectaculaire : une affaire qui a secoué la France. Il y a quelques jours, le cofondateur d’une entreprise de cryptomonnaie et sa compagne ont été kidnappés.

David Balland, 36 ans, dirige une start-up spécialisée dans les cryptomonnaies, qu’il a cofondée avec Eric Larchevêque, figure emblématique de l’émission « Qui veut être mon associé ». Ce dernier a vécu l’horreur en recevant la demande de rançon accompagnée du doigt coupé de son associé. Plus de deux cents gendarmes et agents du GIGN ont été mobilisés dans une traque de 48 heures à travers le Cher, l’Indre et l’Essonne. Derrière cet enlèvement, un commando : sept personnes ont été mises en examen. Récit d’un kidnapping glaçant, d’une course contre la montre et d’une opération à haut risque.

🔵 Payer en plusieurs fois : pas sans risque

Acheter un téléviseur, un canapé ou un Airfryer en trois fois sans frais ? Une facilité de paiement plébiscitée par 70 % des Français, surtout pour l’électroménager et les produits high-tech. Ces « mini crédits » ultra accessibles, proposés en magasin comme en ligne, ne nécessitent aucun justificatif de revenus. Dans ce secteur en plein essor, Klarna, Alma et Floa dominent le marché. Mais derrière ces mensualités attractives se cache un danger : le surendettement. Un piège financier qui peut rapidement se refermer…

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Concours, innovation et gourmandise : les rois de la gastronomie

Bienvenue dans les coulisses d’un événement incontournable de la gastronomie mondiale : le SIRHA. Ce salon biennal, organisé à Lyon (Rhône), est devenu le rendez-vous phare des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. La semaine dernière, près de 260 000 experts du secteur ont fait le déplacement pour découvrir les dernières tendances et innovations culinaires, mais aussi pour repérer les talents émergents de la gastronomie. Pas moins de 4 700 marques étaient représentées, aux côtés de chefs de renom, des multi-étoilés aux nouvelles révélations, comme Danny Khezzar, figure marquante de la dernière saison de *Top Chef*. Mais le SIRHA, c’est avant tout la passion des concours : nous avons suivi l’Équipe de France engagée dans deux Coupes du monde, celle des traiteurs et celle des burgers. Un festival de saveurs et de spectacle !

