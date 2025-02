Un Si Grand Soleil du 18 février : Damien vivant, Thaïs plonge (résumé épisode 1580 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1580 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 18 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Ludo vient à la rencontre de la mère de Flore, il aimerait lui parler de Damien Caspari. Elle n’a aucune envie de réentendre ce nom, Ludo insiste et dit qu’il est mort. Il lui explique tout, notamment que Flore l’a vu se faire tuer sous ses yeux et que maintenant les hommes qui l’ont tué menacent Tiago et Flore. Ludo a remarqué des incohérences de Damien, la mère de Flore lui annonce qu’il ment sur tout ! Il n’a jamais été un grand braqueur mais juste une petite frappe. Il lui mentait et quand il a compris que sa mère avait tout découvert, il est venu la menacer chez lui. Flore n’a rien voulu entendre et elle ne lui a jamais reparlé ! Elle n’a pas vu sa fille et son petit fils depuis 15 ans.

Liam et Thaïs ont passé la nuit ensemble, il lui propose de rester passer la journée avec lui mais elle doit aller travailler. Ils se disent qu’ils ont passé un super moment et s’embrassent passionnément. Thaïs arrive en retard au commissariat, Becker lui reproche. Thierry la couvre, il dit que c’est lui qui lui a demandé d’arriver plus tard. Elle le remercie, il dit que c’est normal de se soutenir entre collègues.



Publicité





La mère de Flore hallucine qu’elle ait encore pu accueillir Damien, pour elle la seule chose qui l’intéresse c’est l’argent. Elle est convaincue que tout ce que Damien a raconté est faux, il a juste voulu soutirer de l’argent. Ludo la remercie pour son aide, elle lui dit que tout ça est très difficile pour elle. Elle dit que si Damien est mort, c’est une bonne chose pour tout le monde !

Eliott appelle Liam, il comprend qu’il est déjà accro à Thaïs. Il l’appelle pour lui dire qu’il a repéré un suv électrique qui reste toute la journée au même endroit. Il lui envoie l’adresse, Liam le remercie.

Suzanne appelle Thierry qui est en patrouille, elle aimerait lui faire goûter un plat. Il décline mais Thaïs lui propose d’y aller. Il hésite à la laisser seule mais il accepte. Au final Thierry lui propose de venir avec lui, elle est ok.

Elisabeth reçoit un nouvel appel des italiens. Ils n’ont toujours pas reçu son argent, Elisabeth dit qu’elle avait besoin de 48h, ils l’auront demain. L’italien lui dit qu’elle a intérêt à ne pas les balader, sinon elle pourra dire adieu à sa famille. Elisabeth insiste pour entendre Alain, l’italien lui passe ! Elisabeth assure à Alain qu’elle va tout faire pour les sortir de là. L’italien raccroche.

Thierry et Thaïs ont déjeuner au restaurant de Suzanne, ils se sont régalés. Suzanne est ravie de rencontrer Thaïs et que Thierry l’ait enfin présentée à une collègue.

Claudine vient porter plainte, Elise la reçoit. On lui a volé son suv électrique tout neuf, stationné en bas de chez elle. Elle a tout vu avec la vidéo-surveillance de sa villa ! Le type était cagoulé et l’a volée en quelques secondes.

Flore, Alain et Tiago se demandent où ils sont et surtout comment ils ont su qu’ils allaient partir et prendre cette route. Tiago pense que le téléphone de Flore a peut être été hacké. Ludo essaie d’appeler Alain mais il tombe sur sa messagerie.

Thaïs est au téléphone avec Louis, elle a couché avec Liam et c’était génial. Elle est même arrivée en retard au boulot, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Louis pense que c’est un coup de foudre. Pendant ce temps là, Liam est au téléphone pour faire partir sa « marchandise » quand Thaïs débarque. Il raccroche et lui demande ce qu’elle fait là. Elle lui demande avec qui il était au téléphone, il dit que c’était juste un client. Ils ne devaient pas se voir ce soir, Thaïs dit qu’elle passait juste faire un coucou…

Ludo se rend chez Elisabeth, il veut voir Alain. Elle lui dit qu’il est malade, il dort… Ludo sent que ça ne va pas et lui demande si tout va bien. Elle le fait entrer et lui raconte tout. Ludo est sous le choc, il lui parle de son entrevue avec la mère de Flore. Il lui dit que Damien leur a menti sur toute la ligne et il ne croit pas à l’histoire de l’ordinateur. Il pense que ces types seraient ses complices et ça aurait mal tourné.

Pendant ce temps là, les italiens apportent à manger à Alain, Flore et Tiago. Ils sont désespérés. Les types retrouvent Damien, qui est en vie et attend l’argent de Bastide !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Thais face à la vérité, un retour, les résumés jusqu’au 7 mars 2025