Les apprentis aventuriers du 17 février : quelles équipes vont en duel ? Qui sera éliminé ? (résumé + replay épisode 16)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 16 du lundi 17 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 16 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers de la jungle alors qu’ils viennent de trouver l’allumette.











Ils décident donc de se mettre à faire le feu. Et à l’approche de la cérémonie des votes, évidemment ils parlent stratégie ! Jonathan n’a pas fini de préparer et Enzo craque l’allumette ! Pari risqué mais c’est réussi, ils ont le feu !

Eddy et Valentin scellent un pacte pour se sauver mutuellement. Les stratégie vont bon train tandis que sur la plage, les finalistes décident encore de faire le feu sans utiliser l’allumette… Mais ils n’y arrivent pas, ils décident donc enfin de l’utiliser ! Ils y arrivent mais Jean-Pascal est stressé et envoie Rémy balader. Finalement ils ont enfin le feu !

Quelles équipes vont en duel à l’issue de la cérémonie des votes ?

Pendant ce temps là, Laurent accueillent les équipes de la jungle pour la cérémonie des votes. Après discussions avec Laurent, chaque aventurier va voter. Laurent passe ensuite au dépouillement ! Les votes sont particulièrement dispersés ! Au bout d’un moment, il y a égalité entre les gris (Kévin et Moon), les jaunes (Joy et Jonathan), et les rouges (Enzo et Colette). Le destin des rouges est scellé, ils vont en duel ! Ils seront face aux jaunes, Joy et Jonathan. Enzo et Jonathan sont très remontés contre Valentin, un gros clash éclate.



Les apprentis aventuriers, le replay du 17 février

Si vous avez manqué l’épisode 16 ce lundi 17 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 18 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 17.