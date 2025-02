Un Si Grand Soleil du 27 février : Liam arrêté sous les yeux de Thaïs (résumé épisode 1587 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 février 2025, spoiler résumé de l'épisode 1587 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 27 février 2025.





Thaïs fait un footing avec Liam, qui remarque qu’elle n’est pas détendue. Il comprend que Thaïs doute encore de lui. Liam lui assure que toutes ses bêtises sont terminées, il la remercie pour la seconde chance. Il promet de ne pas la gâcher. Elle l’embrasse avant de partir travailler.

Claire est aux Sauvages avec son père. Elle a eu Hélène au téléphone hier, elle tient le coup. Elle veut reprendre ses études en prison. Victor veut qu’elle lui parle d’elle, elle a l’air fatiguée. Claire lui assure que tout va bien, elle sort juste de garde.



A l’hôpital, Alain retrouve Janet. Le lycée cherche un infirmier ou une infirmière, ils n’arrivent pas à trouver. Elle lui demande s’il a une idée, c’est à temps partiel. Alain pense à Claire, qui a l’expérience avec les ados et il a l’impression qu’elle tourne un peu en rond.

Emma interroge Victor sur Claire. Il pense qu’elle ne va pas bien même si elle dit l’inverse. Il s’inquiète.

Au commissariat, Thierry interroge Elise sur les vols de voiture. Elle lui dit qu’ils changent de technique, Thierry lui annonce qu’il a chopé une info par un indic : il y aurait un départ ce soir d’une dizaine de voitures volées ! Elise lui demande les infos, ils iront ensemble voir Becker et elle exigera qu’il soit dessus. Thierry lui donne le lieu.

Claire retrouve Janet, qui lui parle du poste d’infirmière au lycée Flaubert. Elle lui dit que ça ne l’intéresse pas.

Thaïs explique à Louis qu’elle est retombée dans les bras de Liam, il la fait complètement craquer. Louis pense que c’est chaud pour son travail. Et s’il lui ment, Thaïs peut se faire virer de la police. Mais Thaïs la sentit sincère quand il a dit qu’il avait tout arrêté…

Eliott appelle Liam, il a repéré 2 nouvelles voitures. Liam l’envoie balader, il arrête tout et se range. Eliott ne comprend pas. Liam est dans l’entrepôt avec les voitures pendant qu’Elise monte l’opération avec Thierry, Alex et Becker. Elise veut emmener Thaïs ! Thierry rechigne, elle est trop jeune. Alex est contre aussi mais Elise insiste, Becker valide.

Alain vient parler à Claire, il lui reparle de l’offre d’infirmière scolaire. Claire dit qu’elle est fatiguée que tout le monde veuille décider de sa vie, elle s’en va. Claire se remémore ce qu’elle faisait avec Myriam, l’adrénaline de l’interdit… Elle boit un verre seule dans une galerie. Elle voit Myriam qui lui parle. Claire lui dit qu’elle lui manque, elle n’a pas le moral et ressent de la colère contre la terre entière ! Myriam lui dit qu’il vaut changer quelque chose dans sa vie pour aller mieux.

Elise annonce à Thaïs qu’elle vient en patrouille avec eux, elle fera équipe avec elle. Ils vont choper les voleurs de voitures. La police arrive sur les lieux, près du port de Sète, pour l’opération. Alex demande à Thierry si son indic est fiable, il assure que oui. Ils se mettent en place, Thaïs avoue à Elise être un peu stressée.

Un camion arrive pour récupérer les voitures. L’homme retrouve Liam à l’intérieur. La police coupe le courant avant d’intervenir ! Liam se met à courir et réussit à sortir ! Son complice est arrêté. A l’extérieur, Thaïs voit Liam sortir et se blesser en tombant. Elle l’arrête de dos et quand il se retourne, c’est le choc. Il lui demande pardon et s’apprête à filer, mais Thaïs lui ordonne de rester. Thierry arrive et l’arrête.

