Les apprentis aventuriers du 26 février : qui a gagné l’épreuve et la protection ? (résumé, spoiler + replay épisode 23)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 23 du mercredi 26 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 23 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les noirs, les gris et les violets ont braqué l’épicerie.











Valentin et Perle profitent du gel douche dérobé dans le distributeur. Et Valentin demande à Perle de lui frotter les dos… Les autres y voient un rapprochement.

Tout le monde se couche, Kévin est satisfait du bracage de l’épicerie et espère que la sanction ne sera pas si lourde… De leur côté, les roses ne sont pas bien, Hillary a peur pour l’épreuve alors que les autres ont triché et repris des forces.

Sur la plage des finalistes, Maéva est accueillie dans la cabane de Enzo et Colette tandis que Jean-Pascal se couche énervé.



Au réveil dans la jungle, Perle commence à craindre la sanction. Anaïs reconnait aussi ne pas avoir réfléchi mais elle est prête à assumer. De son côté, Hillary se réveille épuisée. Ils mangent tous de l’ananas et Jonathan en ramène un autre.

Sur la plage des finalistes, Enzo et Colette ont eu du mal à dormir sur un hamac. Ils se rapprochent avec les bleus. De leur côté, Delphine et Jean-Pascal se sentent seuls contre tous. Ils veulent absolument la protection !

Direction la plage pour l’épreuve des perles. Laurent est glacial, il est énervé. Et face aux finalistes, Kévin et Moon se permettent de se vanter d’avoir bien mangé la veille ! Laurent annonce que les noirs, les violets et les gris n’ont pas respecté les règles en braquant l’épicerie. Il annonce une sanction : ils ne pourront pas participer à l’épreuve des perles et le distributeur restera vide pendant quelques jours !

Laurent présente les règles de l’épreuve. Chaque binôme doit scier une corde le plus rapidement possible. Et elle est très épaisse, ça s’annonce difficile !

SPOILER qui a gagné l’épreuve des perles et la protection de Laurent ?

Dans l’épisode de demain, c’est finalement Enzo et Colette qui remportent encore la victoire ! Les roses sont disqualifiés au cours de l’épreuve pour avoir franchi la ligne trop de fois. Jean-Pascal et Delphine sont 2èmes, Maéva et Rémy 3èmes, tandis que Jonathan et Joy remportent la protection même en arrivant 4èmes.

Les apprentis aventuriers, le replay du 26 février

Si vous avez manqué l’épisode 23 ce mercredi 26 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 27 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 24.