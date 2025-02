Un Si Grand Soleil du 5 février : le départ de Damien, Thierry dérape (résumé épisode 1571 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1571 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 5 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Thaïs fait son footing avant d’aller travailler. Pendant ce temps là, Flore retrouve Damien. Elle remarque qu’il a l’air inquiet, il lui demande si elle a vu Tiago et s’il lui a parlé de leur rencontre. Flore avoue qu’il était perturbé… Il espère qu’il finira par lui pardonner. Flore pense qu’il a juste besoin de temps. Damien la félicite pour ce qu’elle a créé avec son fils. Flore enchaine sur l’appartement, ils vont pouvoir partir. Ils se réjouissent.

Thierry est avec sa compagne, elle propose de le déposer au commissariat mais il décline. Elle lui demande s’il a honte d’elle, il lui assure que non. Il dit qu’il n’aime juste pas mélanger sa vie privée et le boulot. Il lui dit d’arrêter de douter d’elle, elle est très belle et elle est merveilleuse.



Publicité





A la coloc, Robin propose un ciné à Tiago ce soir. Mais il ne fait que penser à son père et à leur rencontre.

Thaïs se prépare et rejoint Thierry, ravie d’aller sur le terrain. Mais Thierry rechigne à partir en patrouille. Il lui donne une vision défaitiste de leur métier alors que Thaïs reste enthousiaste. Elle veut conduire, il refuse.

Damien et Flore sont dans la rue, il remarque que l’un des tueurs italiens ! Il décide de retourner à la planque et veut partir dès ce soir ! Pendant ce temps là, Elodie interroge Ludo sur Flore. Il dit que c’est fini, ça ne menait nulle part. Ludo reçoit un appel de Flore… Ils reviennent à la planque, Damien se prépare à partir. Il remercie Ludo pour tout.

Thierry contrôle un homme uniquement parce qu’il est arabe. Thaïs n’apprécie pas du tout. Elle le contrôle et lui dit que tout est en règle. Thierry s’en prend à elle et lui reproche d’avoir contredit son autorité. Elle comprend très vite qu’il est raciste… De retour au commissariat, Thierry se plaint d’être de patrouille avec Thaïs jusqu’à la fin de la semaine. Becker lui dit qu’il va pouvoir revoir les fondamentaux. Pendant ce temps là, Thaïs se plaint auprès de Louis. Elle est dégoûtée, elle était heureuse de sortir et il a tout gâché.

Elodie et Elise sont au restaurant de Suzanne. Elle est ravie qu’elles soient venues, Elodie la présente à Elise. Suzanne tilte quand elle dit qu’elle travaille au commissariat mais ne parle pas de Thierry…

Damien et Flore se disent au revoir, Flore est en larmes.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth effondrée face à un drame, les résumés jusqu’au 21 février 2025