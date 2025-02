Les apprentis aventuriers du 4 février : qui va perdre sa place de finaliste ? (résumé + replay épisode 7)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 7 du mardi 4 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Jonathan s’est fait piquer par un scorpion !











Il revient près avoir vu le médecin, il explique qu’il doit dormir à l’hôpital avant de préciser que c’était une blague ! Tout le monde est soulagé. Et les aventuriers décident de faire un jeu.

Sur la plage, Maéva se couche dans la cabane de Jordan et Julie. Dans la jungle, tout le monde va se coucher. Anaïs avoue à Eddy qu’elle ne se sent pas bien, elle reste que pour lui ! Et certains parlent déjà stratégie…

Le lendemain, les aventuriers se réveillent après une nuit difficile. Ils réalisent la difficulté de l’aventure : ils ont mal dormi, ils ont mal au dos. Sur la plage, le problème est toujours le même : ils n’ont pas de feu ! Le manque de nourriture se fair sentir.



Les aventuriers des 3 équipes finalistes rejoignent tous Laurent pour leur première expédition. A la clé : la protection de Laurent et éviter l’affrontement ! Une équipe pourrait perdre sa place de finaliste ! Laurent leur explique le principe de l’épreuve. Les bleus prennent une petite avance, mais au bout d’un moment Maéva s’énerve contre Rémy. Les oranges reviennent à égalité. Julie s’énerve contre Jordan.

SPOILER qui a la protection ? Qui est dernier ?

A l’issue d’une épreuve laborieuse, dans le prochain épisode, c’est Jean-Pascal et Delphine qui remportent la victoire et la protection de Laurent. Lors de l’Affrontement, Jean-Pascal et Delphine enverront les Bleus ou les Blancs face à une équipe de la jungle. Pas trop de surpris, ils sont proches des Blancs ! Maéva et Rémy vont certainement être envoyés à l’Affrontement.

Les apprentis aventuriers, le replay du 4 février

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce mardi 4 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 5 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 8.