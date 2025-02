Un Si Grand Soleil spoiler : Liam arrêté, Thierry protège Thaïs (épisode du 27 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1587 du 27 février 2025 – Les choses vont mal tourner pour Thaïs dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que grâce au micro placé dans le garage de Liam, Thierry monte une opération pour le prendre sur le fait, Thaïs va tomber de haut !











Quand Thierry explique à Becker qu’il a eu l’info par un indice, il monte une opération et Elise insiste pour emmener Thaïs… Sur place, Thaïs poursuit un homme qui prend la fuite. Elle le menace avec son arme et lui demande de se retourner… Mauvaise surprise : c’est Liam ! Il lui demande pardon avant de se remettre à courir mais Thaïs ne compte pas le laisser filer. Elle lui ordonne de s’arrêter et ses collègues arrivent.

Thierry arrête Liam et pour protéger Thaïs, il récupère son smartphone… Thaïs est en larmes en regardant Thierry emmener Liam…

