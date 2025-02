C dans l’air du 24 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 24 février 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 24 février : invités et le sommaire

⬛ FRÉDÉRIC PLOQUIN

Journaliste, spécialiste du grand banditisme. Il reviendra sur la traque de l’ennemi public numéro 1, qui a mené à un vaste coup de filet international dans le milieu du narcotrafic.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 24 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.



Publicité