« Une avalanche d’amour » : votre téléfilm ce 26 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Une avalanche d’amour » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 26 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Une avalanche d’amour ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une avalanche d’amour » : l’histoire, le casting

Heather, une scientifique experte en prévision des avalanches, met au point un nouveau système pour améliorer la sécurité en montagne. Son ami Eric, responsable d’une station de ski, souhaite l’adopter pour protéger les skieurs. Cependant, Chris, le chef pisteur, reste attaché aux méthodes classiques et se montre réticent. Déterminée, Heather tente de lui prouver que son innovation peut compléter les pratiques traditionnelles plutôt que les remplacer.



Avec : Ashley Newbrough (La docteure Heather Lawrence), Stephen Huszar (Chris Parker), Tegan Moss (Riley), Amélie Wolf (Samantha)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre à Valentine ».

« Coup de foudre à Valentine » : l’histoire et le casting

Olivia, une jeune artiste-peintre talentueuse originaire de Valentine, une petite ville du Nebraska, s’est installée à New York il y a deux ans, rêvant d’exposer ses œuvres dans les galeries les plus prestigieuses. Mais son avenir bascule lorsqu’elle rencontre George, mettant involontairement en péril une opportunité précieuse avec une galeriste renommée. À l’approche de la Saint-Valentin, elle se retrouve sans emploi, sans argent, sans appartement et doit faire face au départ imminent de sa meilleure amie, Tess, pour Chicago. Pour souffler, elle décide de retourner dans sa ville natale. George, qui s’avère être le cousin de Tess, l’accompagne en voiture jusqu’à Valentine, où les préparatifs de la grande parade annuelle battent leur plein.

Avec : Kathryn Davis (Olivia Lafferty), Markian Tarasiuk (George Kessler), Kara Duncan (Vanessa), Sophie Bastelle (Tess)