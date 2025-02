Plus belle la vie spoiler : Darius vivant, il tue de nouveau et enlève une flic ! (27 février 2025)

Publicité





Coup de tonnerre demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 27 février 2025, Jean-Paul et Samuel vont découvrir que Kassian était de mèche avec la légiste. Il n’est pas mort et l’a tuée ensuite !











Quand la police fait ouvrir le cercueil de Kassian, ils découvrent que le corps d’un SDF a été placé à la place… La mère de Darius est sous le choc.

Et alors que la police réalise que les vêtements envoyés avec le mot sont certainement ceux de sa nouvelle victime, Kassian arrive dans une maison isolée et ouvre le coffre de sa voiture. A l’intérieur : Charlotte de la PTS ! La flic a été injoignable toute la journée mais ses collègues ne se sont pas inquiétés… Jean-Paul a pensé qu’elle avait du prendre sa journée…

