13h15 le samedi du 15 mars : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 15 mars 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « L’aigle d’Hokkaidō ».





« 13h15 le samedi » du 15 mars 2025 : le sommaire

Le magazine 13h15 le samedi a retrouvé Jérémie Villet, le photographe des neiges, pour une nouvelle expédition à la recherche de l’aigle de Steller, un majestueux rapace qui peuple l’île d’Hokkaidō, au Japon. Ce voyage, qu’il partage avec un aquarelliste talentueux, va profondément influencer son art.

Hokkaidō, territoire sauvage et immaculé en hiver, reste méconnu du public français. C’est pourtant là que vit l’aigle de Steller, ou pygargue de Steller, un oiseau rare et impressionnant. Mais pour Jérémie Villet, plus encore que sa rareté, c’est son environnement enneigé qui le fascine. Lauréat du prestigieux prix Étoile montante du Wildlife Photographer of the Year en 2019 pour sa série sur le « blanc », le photographe rêve de capturer cet immense rapace dans un décor monochrome, où tout semble suspendu dans le silence hivernal.



À travers cette quête, 13h15 le samedi accompagne le photographe dans l’exploration de l’île la plus septentrionale du Japon, souvent surnommée la « petite Sibérie » japonaise. Mais cette fois, il ne voyage pas seul : Georges, un aquarelliste passionné par la faune sauvage, l’accompagne. Ensemble, ils interrogent leur art et redéfinissent leur manière de percevoir la nature. Jérémie Villet cherche ainsi à aller au-delà de la simple photographie animalière, en capturant le lien subtil qui unit les hommes, la neige et les animaux. Une question l’obsède : comment retranscrire et partager l’émotion pure qu’il ressent face à ces rencontres uniques dans l’immensité blanche ?