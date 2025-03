Danse avec les Stars : Charlotte de Turckheim s’exprime après son élimination « Je suis fière de moi » (VIDÉO)

Publicité





C’est Charlotte de Turckheim qui a été éliminée de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du cinquième prime de l’aventure. Après de longues semaines d’entrainement acharné, Charlotte et son partenaire Yann-Alrick Mortreuil n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les troisièmes éliminés de la saison.











« Je suis fière de moi et je suis encore plus fière de Yann-Alrick » a déclaré Charlotte de Turckheim, à chaud juste après son élimination dans une interview pour TF1+. « Faire danser une femme comme moi, c’est un gros challenge ! Il y a mis tout son talent, tout son coeur »

« Très vite, dès lundi ça va me manquer. Mais il y a en a un qui va être très heureux de me retrouver, c’est mon mari ! Ça fait quand même plus de 2 mois que je ne suis pas à la maison » a-t-elle confié.

Sur l’ambiance entre les couples : « Je pense que cette saison, j’ai adoré l’ambiance qu’il y avait entre nous ! Je suis fière de moi mais aussi très fière de notre groupe. Dans une compétition les gens peuvent être désagréables et se faire des sales coups, mais là on a été dignes »



Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

