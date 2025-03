« Après la nuit » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (10 mars 2025)

Publicité





« Après la nuit » au programme TV du lundi 10 mars 2025 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Après la nuit » avec aphaël Lenglet, Charlie Bruneau, et Alice Daubelcour.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Après la nuit – lee synopsis

Au cœur d’une station balnéaire, Stéphanie, Camille, Isabelle et Nafissa, victimes d’un violeur en série, s’unissent pour briser le silence. Agressées chez elles en pleine nuit, elles décrivent le même mode opératoire, la même stupeur. Leur survie en dépend : elles doivent parler, toujours plus fort, pour être enfin entendues par une communauté obstinément sourde. Aux côtés de Karine, une gendarme déterminée à les soutenir, et de Romain, le frère tourmenté de Stéphanie, ces femmes courageuses se battent pour se reconstruire et empêcher que leur monde ne s’effondre…

Vos épisodes du 10 mars 2025

Episode 1 : Aux Saintes, Stéphanie se réveille en état de choc en découvrant qu’elle a été violée durant la nuit. Tandis qu’elle choisit de garder le silence, deux autres agressions surviennent. Face au scepticisme des institutions, seule Karine Jablonski, une jeune gendarme récemment affectée en ville, soupçonne qu’un même agresseur soit à l’origine de ces crimes.



Publicité





Episode 2 : Un quatrième viol a lieu, cette fois sur Nafissa, une kinésithérapeute. Déterminée à faire avancer l’enquête, Karine s’allie à Romain Novak, capitaine de police suspendu et frère de Stéphanie, revenu en ville pour affronter ses propres démons.

Le casting

Avec Raphaël Lenglet (Romain Novak), Charlie Bruneau (Stéphanie Duval), Alice Daubelcour (Karine Jablonski), Antoine Hamel (Diego Duval), Jérémie Poppe (Benoit Diagne), Ludmilla Dabo (Isabelle Saint Blaise), Grégoire Bonnet (Major Olvier Laurent), Christine Citti (Blandine Novak), Arièle Sémenoff (Maryse Duval), Myriam Bourguignon (Nafissa Lotfi) et Marie Mallia (Camille Leroy).