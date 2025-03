« J’accuse » : histoire du film ce soir sur France 3 (10 mars 2025)

Publicité





« J’accuse », c’est le film qui vous attend ce lundi 10 mars 2025 sur France 3. Un film de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garrel.





A voir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







« J’accuse » : résumé, synopsis

Durant les douze années qu’elle a duré, l’Affaire Dreyfus a profondément divisé la France et provoqué un véritable choc à l’échelle mondiale. Elle reste aujourd’hui un symbole des injustices que les autorités politiques peuvent commettre au nom de la raison d’État. Ce scandale majeur de la fin du XIXe siècle mêle erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’histoire est racontée à travers le regard du Colonel Picquart, figure longtemps oubliée de cette affaire. Nommé à la tête du contre-espionnage, il découvre que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus ont été falsifiées. Dès lors, au péril de sa carrière, puis de sa vie, il s’engage sans relâche à identifier les véritables coupables et à réhabiliter Dreyfus.

Avec : Jean Dujardin, Louis Garrel, et Emmanuelle Seigner



La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée en salles lors de sa sortie en 2021.